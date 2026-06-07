MotoGP: Marc Márquez vence Grande Prémio da Hungria
Piloto da Ducati não deu hipótese à concorrência
Piloto da Ducati não deu hipótese à concorrência
Marc Márquez venceu, este domingo, o Grande Prémio da Hungria. O piloto espanhol da Ducati alcançou a 100.ª vitória da carreira e fechou da melhor forma um fim de semana demolidor no Balaton Park, onde conseguiu a pole position e venceu a corrida Sprint.
O Grande Prémio teve um início atribulado, com quatro pilotos a caírem logo na primeira curva, entre eles o líder, Marco Bezzecchi, e o segundo classificado da geral, Jorge Martín, colegas de equipa na Aprilia.
Imune às confusões do pelotão, Marc Márquez, que partiu da primeira posição da grelha, ainda caiu para segundo na segunda volta, quando foi utlrapassado por Pedro Acosta (Red Bull KTM), mas recuperou a liderança da corrida na 15.ª volta, após uma grande batalha com o compatriota.
O pódio do Grande Prémio da Hungria ficou completo com Pedro Acosta e Pecco Bagnaia (Ducati), numa corrida que teve um total de seis desistências.
🙌 @marcmarquez93 returns to the top step of the podium ahead of @37_pedroacosta and @PeccoBagnaia #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/H2ph2uSNER— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 7, 2026
Na geral, Marc Márquez subiu à quinta posição, agora com 108 pontos. Na liderança continua Marco Bezzecchi, com 180.
It stays the same at the top of the standings but a certain @marcmarquez93 gets ever closer 👀#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/O7q9aQ4ptU— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 7, 2026
O Mundial de MotoGP regressa daqui a duas semanas com o Grande Prémio da Chéquia.
[Artigo atualizado às 14h28]