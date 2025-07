Marc Márquez venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Chéquia e aumentou para 95 os pontos de vantagem na liderança do mundial de pilotos de MotoGP.

Depois de ter terminado atrás do companheiro de equipa, Francesco Bagnaia, na qualificação da manhã, o espanhol rodou atrás de Acosta até bem perto do fim e dentro das últimas duas voltas acabou por assumir o comando das operações.

Nakagami, Di Giannantonio e Álvaro Fernández abandonaram devido a quedas e Miguel Oliveira, que tinha partido do 17.º lugar, conseguiu ascender à 13.ª posição, a sete segundos do vencedor.

Assim sendo, Marc Márquez soma agora 356 pontos, mais 95 do que o irmão, Álex Márquez (261 pontos), e mais 156 do que o bicampeão do mundo, Francesco Bagnaia (200 pontos).

Segue-se a corrida principal deste Grande Prémio da Chéquia, que tem início marcado para as 13h deste domingo, no circuito de Brno.