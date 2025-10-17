Marco Bezzecchi, piloto italiano da Aprilia, estabeleceu na madrugada desta sexta-feira um novo recorde de volta no Grande Prémio da Austrália de MotoGP, ao terminar em 1:26.492 minutos, na sessão oficial de treinos.

O italiano voou e foi mais rápido que os adversários, tendo mesmo batido o recorde por duas vezes, e ficou a uma distância de 0.291 segundos de Raúl Fernández e 0.420 de Fabio Di Giannantonio.

No que toca a Miguel Oliveira, o piloto português ficou na 16.º posição, sendo obrigado a ir à Q1. Na primeira sessão de treinos livres, Miguel ficou em 18.º.

Este fim de semana de MotoGP, 19.ª corrida da temporada de 2025, continua na madrugada deste sábado, 00h10, com a segunda sessão de treinos livres. A qualificação está marcada para as 00h10 de domingo, que irá definir a ordem de partida da corrida sprint e da corrida principal de Phillip Island.