MotoGP: Bezzecchi estabelece novo recorde na Austrália, Oliveira em 16.º nos treinos
Piloto italiano bateu recorde de volta por duas vezes
Marco Bezzecchi, piloto italiano da Aprilia, estabeleceu na madrugada desta sexta-feira um novo recorde de volta no Grande Prémio da Austrália de MotoGP, ao terminar em 1:26.492 minutos, na sessão oficial de treinos.
O italiano voou e foi mais rápido que os adversários, tendo mesmo batido o recorde por duas vezes, e ficou a uma distância de 0.291 segundos de Raúl Fernández e 0.420 de Fabio Di Giannantonio.
No que toca a Miguel Oliveira, o piloto português ficou na 16.º posição, sendo obrigado a ir à Q1. Na primeira sessão de treinos livres, Miguel ficou em 18.º.
Este fim de semana de MotoGP, 19.ª corrida da temporada de 2025, continua na madrugada deste sábado, 00h10, com a segunda sessão de treinos livres. A qualificação está marcada para as 00h10 de domingo, que irá definir a ordem de partida da corrida sprint e da corrida principal de Phillip Island.