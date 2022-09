O Grande Prémio de Aragão de MotoGP, a 15.ª corrida do Mundial de velocidade em motociclismo, corre-se a partir das 13 horas deste domingo.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) parte da 11.ª posição para a corrida em solo espanhol.

O piloto natural de Almada, que conseguiu a passagem direta à segunda fase da qualificação ao ser um dos dez mais rápidos dos treinos livres, terminou a 1,114 segundos do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que garantiu a “pole position” ao ser o mais rápido na Q2, com 01.46,069 minutos. O australiano Jack Miller (Ducati) sai em segundo e o também italiano Enea Bastianini em terceiro.

O piloto português chega à 15.ª ronda da temporada na 11.ª posição do Mundial, com 90 pontos, sendo o atual líder o francês Fabio Quartararo (Yamaha), com 211 pontos, seguido por Francesco Bagnaia, com 181, e Aleix Espargaró (Aprilia), com 178.

Siga, ao minuto, o GP de Aragão em MotoGP.