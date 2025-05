Miguel Oliveira regressa às corridas já este fim de semana em Le Mans. O piloto da Prima Pramac falhou as últimas três corridas – GP das Américas, Qatar e Espanha – depois de sair lesionado no ombro esquerdo na corrida de sprint do GP da Argentina.

O “Falcão” aproveitou para agradecer o apoio da Pramac.

«Após dois meses afastado, estou muito feliz por anunciar o regresso às pistas. É o culminar de um processo de recuperação exigente, possibilitado pelo inabalável apoio da minha equipa. Sei que recuperar o ritmo vai ser um desafio, mas acredito que vou conseguir», escreveu.

A este propósito, Gino Borsoi, diretor da Prima Pramac, revelou-se feliz pelo regresso de Miguel Oliveira.

«O Mundial do Miguel começa em França. O nosso trabalho é ajudá-lo a adaptar-se fisicamente e a acompanhar o ritmo de uma moto que evoluiu nos últimos meses. A chave é a paciência e um progresso estável sem acrescentar pressão», analisou.

Nas contas do Mundial de MotoGP, o espanhol Alex Márquez (Ducati) lidera com 140 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 21.º, com dois.

O GP de Le Mans está agendado para as 13h de domingo.