Miguel Oliveira antes do GP de San Marino: «É preciso melhorar a qualificação»
Piloto português quer continuar a pontuar, depois do nono lugar em Barcelona
Piloto português quer continuar a pontuar, depois do nono lugar em Barcelona
Miguel Oliveira, piloto português, mostrou-se preparado para o Grande Prémio de San Marino e confessou que é preciso «melhorar na qualificação» para a Yamaha mostrar o «verdadeiro potencial».
Após o 10.º lugar na sprint de Barcelona, e nono na corrida principal, o piloto português relembrou que «o circuito de Misano tem muito mais aderência do que o de Barcelona».
«Chegamos após um bom resultado e o objetivo é manter esse potencial. Para isso, é preciso melhorar a qualificação, especialmente a capacidade de fazer uma volta rápida. De momento, é o que nos tem impedido de mostrar o nosso verdadeiro potencial. Mal posso esperar para entrar em pista e começar a trabalhar», disse o piloto em declarações aos canais oficiais da Prima Pramac.
Atualmente, após 15 corridas, Miguel Oliveira está na 21.ª posição, com 17 pontos.