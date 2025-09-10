Miguel Oliveira, piloto português, mostrou-se preparado para o Grande Prémio de San Marino e confessou que é preciso «melhorar na qualificação» para a Yamaha mostrar o «verdadeiro potencial».

Após o 10.º lugar na sprint de Barcelona, e nono na corrida principal, o piloto português relembrou que «o circuito de Misano tem muito mais aderência do que o de Barcelona».

«Chegamos após um bom resultado e o objetivo é manter esse potencial. Para isso, é preciso melhorar a qualificação, especialmente a capacidade de fazer uma volta rápida. De momento, é o que nos tem impedido de mostrar o nosso verdadeiro potencial. Mal posso esperar para entrar em pista e começar a trabalhar», disse o piloto em declarações aos canais oficiais da Prima Pramac.

Atualmente, após 15 corridas, Miguel Oliveira está na 21.ª posição, com 17 pontos.