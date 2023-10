O piloto de Miguel Oliveira (Aprilia) antevê um Grande Prémio da Tailândia, 17.ª ronda da temporada de MotoGP, «muito interessante», num circuito onde venceu em 2022.

«Vai ser uma prova muito interessante, com condições completamente diferentes das da Austrália, uma vez que deverá estar muito mais calor», destacou o piloto português, citado pela equipa RNF Aprilia, salientando que esta «é outra oportunidade para aprender e tirar o máximo partido da equipa».

Esta será a última de uma série de provas em três semanas consecutivas, depois de Indonésia e Austrália. O vento que se fez sentir no domingo no circuito australiano de Phillip Island levou mesmo à antecipação da corrida principal para sábado e ao cancelamento da corrida sprint, no domingo.

Depois de terem encontrado um traçado com predominância de curvas feitas a alta velocidade, os pilotos enfrentam, agora, um circuito diferente em termos de características.

«Sabemos que tem pontos de travagens fortes, algo que ainda temos de melhorar na nossa mota», sublinhou o almadense de 28 anos, que chega a esta prova na 14.ª posição do campeonato, com 76 pontos.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) lidera, com 366 pontos, mais 27 do que o espanhol Jorge Martin (Ducati), quando faltam disputar quatro provas até ao final do campeonato.