O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) disse, este sábado, estar «confiante» para a corrida principal do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, agendada para domingo, depois de ter sido o 10.º classificado da corrida sprint.

Miguel Oliveira disse ter dado «um passo em frente durante a corrida sprint em comparação com a sessão de qualificação», em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da equipa RNF Aprilia.

O luso começou o dia com uma queda na segunda sessão de treinos livres, acabando por se qualificar no 12.º lugar e, na corrida sprint, acabou na 10.ª posição, aproveitando as desistências dos espanhóis Marc Márquez (Honda) e de Aleix Espargaró (Aprilia), ambos por queda.

«Senti-me melhor com a mota na corrida [ndr: sprint]. Assim, para amanhã, sinto-me confiante. Só tenho de fazer um bom arranque e ganhar o máximo de posições possível desde a primeira volta», concluiu o piloto natural de Almada.

O espanhol Jorge Martin (Ducati) venceu a corrida sprint e assumiu a liderança do Mundial de MotoGP, por troca com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi oitavo, enquanto a Ducati conquistou o título de construtores. Miguel Oliveira mantém o 13.º lugar, com 69 pontos.

No domingo, às 08h00 (hora de Portugal Continental) disputa-se a corrida principal desta 15.ª de 20 rondas do campeonato.