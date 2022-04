Este fim de semana, o Autódromo Internacional do Algarve volta a receber o Campeonato do Mundo de MotoGP, na quinta etapa do campeonato.

Miguel Oliveira, piloto português da KTM, já sabe o que é vencer em Portimão, e assume que chega a este evento com a motivação em alta, apesar do início de temporada menos positivo.

«O início [de campeonato] não foi o que esperávamos, pois queríamos estar dentro do top-10 e mais próximos do top-5», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Mas a motivação é elevada. Sendo o Grande Prémio caseiro, podemos começar de novo. A minha motivação está em alta. Queremos encontrar a velocidade que tivemos no passado e tentar ser competitivos aqui em Portugal outra vez», começou.

Oliveira agradeceu ainda o apoio que recebeu na quarta-feira, quando cerca de 700 motards o acompanharam na parada até ao circuito.

«É um privilégio. Todos os anos acontece alguma coisa, pelo que este ano conseguimos envolver a KTM e trazer a mota de competição para as ruas. De cada vez que se tira a mota do seu ambiente natural, é incrível. Espero dar alguma coisa em troca», atirou.