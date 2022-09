O piloto português Miguel Oliveira (KTM) referiu este domingo que «um desgaste inesperado no pneu traseiro» influenciou o seu resultado no Grande Prémio de Aragão de MotoGP, na 15.ª ronda do Mundial de Velocidade em motociclismo, na qual foi 11.º classificado.

«Não foi o resultado que queríamos, porque fomos rápidos e competitivos durante todo o fim de semana. Mas hoje, o desgaste do pneu traseiro foi inesperado», disse o português, em declarações aos canais da sua equipa, a KTM.

Miguel Oliveira, que chegou a rondar na oitava posição, mas foi perdendo lugares na parte final da corrida, afirmou ter sentido alguns problemas na parte inicial.

«Estava com problemas no início da corrida e não consigo encontrar nenhuma razão para isso. Tive uma largada difícil, quando outro piloto me atacou na curva 15 e tive de sair de pista», afirmou Miguel Oliveira, que saiu para a prova na 11.ª posição da grelha.

Quando faltam disputar cinco provas do Mundial, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que caiu logo nos primeiros instantes em Aragão e teve de abandonar a corrida, mantém a liderança do campeonato, com 211 pontos, mas agora seguido de perto por Bagnaia, que tem 201.

A próxima prova do Mundial, o GP do Japão, disputa-se em 25 de setembro.