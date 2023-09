Miguel Oliveira (Aprilia), que hoje terminou na quinta posição o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, revelou que ficou «com o pneu destruído do lado direito» nas últimas voltas da corrida.

«Estava a correr bem nas primeiras sete ou oito voltas mas, depois, tornou-se muito difícil segurar o Jorge [Martin] e o Johann [Zarco]. O meu pneu dianteiro ficou destruído do lado direito, algo que já era mais ou menos esperado», afirmou o piloto português em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa RNF, acrescentando: «No geral, tenho de retirar os aspetos positivos, pois foi um bom fim de semana e fomos rápidos.»

Com o quinto lugar de hoje, o piloto natural de Almada subiu uma posição no campeonato, sendo, agora, o 14.º, com 55 pontos.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que caiu e teve de desistir na primeira volta, mantém a liderança, com 260.

A próxima ronda do Mundial de motociclismo de velocidade vai ser disputada já no próximo domingo, em San Marino.