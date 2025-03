Miguel Oliveira concluiu a corrida principal do Grande Prémio da Tailândia de MotoGP no 14.º lugar, este domingo, no circuito de Chang, em Buriram.

No final da corrida, o piloto português revelou que enfrentou vários desafios ao longo da prova que condicionaram a performance.

«Esperava uma corrida longa e dura e foi exatamente isso que tivemos. Estava um calor incrível para todos. Foi uma corrida de gestão dos pneus e nós podíamos, provavelmente, ter escolhido especificações diferentes, mas tentei geri-los desde o início», começou por dizer Miguel Oliveira.

O piloto português da Pramac Yamaha revelou que «não conseguia virar a mota em condições» e que saía largo em todas as curvas enquanto ainda tinha boa aderência na traseira. Quando também o pneu traseiro começou a perder tração, confessou que tentou «gerir o andamento o melhor possível».

«No final, senti-me um pouco melhor e consegui recuperar algumas posições e cheguei aos pontos. Considerando onde comecei [17.º], é um resultado aceitável», disse.

Apesar das dificuldades, Oliveira destacou que a corrida proporcionou «informação importante» para o futuro: «Desde os testes [de pré-temporada], sabia que o nosso trabalho era encurtar a distância para os líderes. Agora, com mais dias de testes, quatro motas e dados partilhados, acredito que temos tudo o que precisamos para dar esse passo. Passa a ser o nosso único objetivo a partir de agora».

Com o 14.º lugar, Miguel Oliveira somou dois pontos e ocupa o 16.º posto do campeonato, a 35 pontos do líder espanhol Marc Márquez (Ducati), que venceu tanto a corrida sprint de sábado como a corrida principal.

A segunda etapa do Mundial de MotoGP realiza-se no fim de semana de 16 de março, na Argentina.