Logo após o comunicado da sua equipa, a RNF Aprilia, a anunciar que Miguel Oliveira ia falhar o Grande Prémio da Argentina de Moto GP, o português veio a público revelar as lesões nos exames complementares realizados em Lisboa, depois de ter sido abalroado pelo espanhol Marc Márquez em Portimão.

A ressonância magnética marcada para hoje em Lisboa veio confirmar as suspeitas que tínhamos ontem após avaliação médica no circuito. Foram verificadas lesões tendinosas dos rotadores externos da perna direita, que não apenas impede de caminhar, assim como montar na moto e inclinar para as curvas. É uma lesão que não é passível de cirurgia e que apenas o descanso ajuda na recuperação. Por esta razão, não estarei presente no GP da Argentina. Quero enviar um grande abraço a todos os meus fãs amigos e patrocinadores e agradecer o incondicional apoio!», escreveu Miguel Oliveira nas redes sociais.

EM ATUALIZAÇÃO