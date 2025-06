Miguel Oliveira (Yamaha) admitiu esta quarta-feira estar a recuperar a forma e a sentir-se mais «competitivo». O piloto português, recorde-se, lesionou-se no ombro esquerdo e falhou três provas, tendo regressado no GP de França.

«Em Silverstone [prova anterior] fiz alguns progressos comparado com [a prova de] Le Mans. Agora sinto-me melhor, mesmo se ainda não estou no meu pico de forma física», afirmou o piloto em declarações reproduzidas pela equipa Prima Pramac Yamaha.

Para Oliveira, o caminho para voltar à competitividade tem sido percorrido a cada dia. «Cada dia é um passo em frente. Cada sessão [de treinos] com a mota ajuda-me a tornar-me mais competitivo», declarou.

Miguel Oliveira anteviu o GP de Aragão, oitava prova do Mundial de Pilotos, que decorre este fim de semana. A especificidade da pista será um desafio, admite. Ainda assim, o piloto português afirmou esperar ser mais competitivo nesta prova.

«Vai ser mais um teste interessante, pois não é das pistas mais exigentes fisicamente, mas o facto de ter muitas curvas à esquerda é um desafio para o lado do meu corpo que ainda está em recuperação», concluiu.

O espanhol Marc Márquez (Ducati) é o líder do Mundial de Pilotos, com 196 pontos. Miguel Oliveira está na 23.ª posição, com dois.