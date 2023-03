O presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, Manuel Marinheiro, considerou, após o Grande Prémio de Portugal em Portimão, no domingo, que o piloto luso Miguel Oliveira «tem as competências e capacidades para ser campeão do Mundo» de MotoGP.

Em declarações a Bola Branca, da Rádio Renascença, Manuel Marinheiro desejou as «rápidas e boas melhoras» a Miguel Oliveira e considerou que o acidente provocado pelo espanhol Marc Márquez com o português foi resultado de uma atuação «imprudente e irresponsável».

Márquez foi penalizado com uma dupla «long lap» para o GP da Argentina, prova que, contudo, vai falhar depois de ter sido operado. Nesse sentido, paira ainda a dúvida sobre se Márquez vai cumprir a punição quando voltar às pistas, ou se esta produziria apenas efeito em caso de participação no circuito das Termas de Río Hondo, no próximo domingo.

Sobre este mesmo castigo, Marinheiro considera que teve em conta o histórico do piloto, «aplicando bem o direito e as sanções».