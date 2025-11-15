Marco Bezzecchi, piloto italiano da Ducati, conquistou a «pole position» na qualificação para o Grande Prémio de Valência de Moto GP. Miguel Oliveira, que vai realizar a última corrida da carreira na principal categoria, vai arrancar da 18.ª posição.

Esta é a segunda «pole» consecutiva para Bezzecchi, que acabou mesmo por vencer o Grande Prémio de Portugal, que decorreu no passado domingo no Autódromo Internacional do Algarve. 

O italiano cumpriu a qualificação com um tempo de 1:28.809. Alex Marquez (Gresini Racing), que venceu a corrida de sprint do GP de Portugal, foi segundo com 1:28.835. Fabio Di Giannantonio (VR46) fechou o pódio com um tempo de 1:28.853.

Já o português que atua na Prima Pramac cumpriu a qualificação com um tempo de 1:29.657, arrancando portanto da 18.ª posição. Esta será a última corrida da carreira de Miguel Oliveira no MotoGP, que vai procurar pontuar na despedida

A corrida sprint decorre este sábado [14h00], enquanto que o Grande Prémio de Valência decorre no domingo às 13 horas. 

