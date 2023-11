Depois das confirmações de Luca Marini na equipa oficial da Honda e de Fabio di Giannantonio na Ducati (na equipa satélite Mooney VR46), esta segunda-feira, a organização do Mundial de MotoGP confirmou, ao início da tarde desta segunda-feira, a grelha completa de 22 pilotos para a época 2024, com o português Miguel Oliveira.

O piloto de 28 anos, que tem contrato com a Aprilia até 2024, está, porém – tal como Raúl Fernández – à espera de novidades sobre a equipa pela qual vai correr, depois de a equipa CryptoDATA RNF não ter sido selecionada para a próxima temporada, com a moto do fabricante italiano.

«O Comité de Seleção de MotoGP, que integra membros da FIM [Federação Internacional de Motociclismo], da IRTA [associação de equipas] e da Dorna [organizador], decidiu não selecionar a equipa CryptoDATA RNF para a temporada de 2024», referiu, em comunicado, o MotoGP, numa decisão justificada com «repetidas infrações e quebras do acordo de participação, que afetam a imagem pública do MotoGP».

«O Comité de Seleção vai rever as candidaturas para uma nova equipa independente, que usará motores Aprilia, para se juntar à grelha de MotoGP em 2024», referiu ainda o organismo.

De acordo com a grelha divulgada pelo MotoGP, ainda sem equipa para as duas Aprilia da equipa satélite, Miguel Oliveira vai continuar com o número 88 e Raúl Fernández com o número 25.