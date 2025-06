O português Miguel Oliveira, piloto da Prima Pramac, vai partir do 18.º posto na corrida sprint e na corrida principal do grande prémio dos Países Baixos, sábado e domingo, respetivamente.

Depois de não conseguir o acesso à segunda ronda de qualificação, através dos treinos livres, o piloto natural de Almada ficou no oitavo lugar da Q1.

O piloto francês Fabio Quartararo conquistou a pole position. O piloto da Yamaha foi o mais rápido da sessão com o tempo de 1.30,651 minutos. Ao seu lado, na primeira linha da grelha de partida, vai ter a companhia de Francesco Bagnaia, que irá partir de segundo lugar, e de Alex Márquez, que sairá do terceiro posto.

Já Marc Márquez, líder do campeonato do mundo de pilotos, vai arrancar na segunda linha da grelha de partida, no quarto lugar.

A corrida sprint do GP dos Países Baixos tem início às 14 horas (horário de Portugal continental), deste sábado. Já a corrida principal será no domingo, às 13 horas.