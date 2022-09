Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio do Japão no quinto lugar, numa corrida vencida pelo australiano Jack Miller, numa Ducati.

O piloto português da KTM teve um arranque «canhão» e subiu de oitavo para quarto. Miguel Oliveira ainda rodou no terceiro posto, mas perdeu essa posição. A três voltas do fim, o português foi ultrapassado por Marc Marquez, numa luta tremenda entre os dois e que terminou com o piloto da Honda, oito vezes campeão do mundo na frente de Oliveira.

Ainda assim, este é um dos melhores resultados do ano para Miguel Oliveira. Para além da vitória na Indonésia, o melhor que o português conseguira na temporada fora o quinto posto em Portimão, feito que repete agora.

O pódio ficou fechado com a outra KTM, de Brad Binder, e Jorge Martin (Ducati).

No mundial de pilotos, Fabio Quartararo, que apesar de ter terminado em oitavo, mantém a liderança. Inclusive, ganhou pontos a Pecco Bagnaia, que tentava ultrapassar o rival e acabou por cair e também ao terceiro do mundial de pilotos, Aleix Espargaró, que também não pontuou.