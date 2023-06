Miguel Oliveira vai partir do 16.º lugar para a corrida de «sprint» do Grande Prémio da Alemanha, que se realiza a partir das 14 horas deste sábado.

O piloto português da RNF Aprilia caiu na véspera e não conseguiu uma das vagas de acesso à Q2.

Na qualificação desta manhã Francesco Bagnaia (Ducati) registou o melhor tempo e garantiu a sua quarta «pole position» esta temporada. Logo atrás do italiano ficou o seu compatriota Luca Marini e o terceiro melhor tempo foi para o australiano Jack Miller.

A qualificação ficou marcada pelo azar do espanhol Marc Marquez, da Honda, que caiu por três vezes.

