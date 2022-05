O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu, este domingo, o Grande Prémio de Itália em MotoGP, no circuito de Mugello, numa corrida em que o português Miguel Oliveira ficou na nona posição, depois de ter saído de 15.º.

Bagnaia, que partiu da quinta posição e já tinha ganho o Grande Prémio de Espanha, conquista a sua segunda vitória da temporada e salta de nono para quarto na classificação geral. O transalpino da Ducati assumiu a liderança na nona das 23 voltas ao circuito e conseguiu manter a vantagem para o atual líder do Mundial, Fabio Quartararo (Yamaha), que acabou em segundo.

Miguel Oliveira, que saiu em 15.º lugar, subiu logo duas posições após o arranque e conseguiu, ao longo da corrida, galgar posições para terminar em nono. O português da KTM chegou a ser oitavo a nove voltas do fim, depois do abandono de Enea Bastianini, mas foi ultrapassado por Takaaki Nakagami.

Fabio Di Giannantonio, último colocado do Mundial e que conquistou a sua primeira “pole position” no MotoGP no sábado, foi sempre a perder na corrida e acabou na 11.ª posição.

Terminada a oitava corrida do calendário de 2022, Quartararo reforça a liderança do Mundial, aumentando de quatro para oito os pontos de vantagem para Aleix Espargarò (Aprilia), que foi terceiro na corrida. A vantagem de Quartararo aumenta também face a Enea Bastianini que, depois de Portimão, teve o segundo abandono da época no Mugello.

Quatro abandonos e tarde para esquecer para a Suzuki

Enea Bastianini foi o último dos quatro pilotos a abandonar no Mugello, à volta 14, numa corrida para esquecer para a Suzuki, que viu os dois pilotos abandonar num ápice.

Na oitava volta, e numa altura em que Miguel Oliveira já estava no top-10, Joan Mir abandonou e, pouco depois, foi Alex Rins, que perdeu em Itália uma boa oportunidade para tentar chegar mais perto do top-3 do Mundial de pilotos.

Antes de Bastianini, Mir e Rins, Pol Espargarò foi o primeiro a abandonar, na quinta volta.

Jack Miller, que fez uma corrida discreta, foi 15.º, o último piloto a pontuar.

A classificação final da corrida:

1.º: Francesco Bagnaia

2.º: Fabio Quartararo

3.º: Aleix Espargarò

4.º: Johann Zarco

5.º: Marco Bezzechi

6.º: Luca Marini

7.º: Brad Binder

8.º: Takaaki Nakagami

9.º: MIGUEL OLIVEIRA

10.º: Marc Márquez

11.º: Fabio Di Giannantonio

12.º: Maverick Viñales

13.º: Jorge Martin

14.º: Alex Márquez

15.º: Jack Miller

16.º: Darryn Binder

17.º: Franco Morbidelli

18.º: Michele Pirro

19.º: Ramy Gardner

20.º: Andrea Dovizioso

21.º: Raul Fernandez

22.º: Lorenzo Savadori

As contas do Mundial

Fabio Quartararo mantem a liderança e, com os 20 pontos somados em Itália, tem agora 122, para os 114 de Aleix Espargaró, que somou o quarto terceiro lugar consecutivo, somando mais 16 pontos. Enea Bastianini segue em terceiro com 94 pontos. Bagnaia, que deu um grande salto, tem agora 81, na quarta posição.

Miguel Oliveira chega aos 50 pontos e continua na 11.ª posição do Mundial.