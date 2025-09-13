O piloto italiano Marco Bezzecchi venceu, na tarde deste sábado, a corrida sprint do Grande Prémio de San Marino de MotoGP, marcada pela queda de Marc Márquez, quando o espanhol seguia na liderança.

Bezzecchi terminou no primeiro lugar, com o pódio a ser completado pelo espanhol Álex Marquez e pelo italiano Fabio Di Giannantonio, segundo e terceiro, respetivamente.

O português Miguel Oliveira, que partiu em 13.º, ficou na 16.ª posição, numa corrida sprint que, além de Marc Márquez – que caiu na última curva do circuito ao fim da sexta de 13 voltas – não foi terminada por Brad Binder, nem por Fabio Quartararo.

A corrida, que tem 27 voltas, está marcada para as 13 horas de domingo, no circuito Marco Simoncelli, em Misano.

