MotoGP: Bezzecchi vence a sprint, Marc Márquez cai e Miguel Oliveira é 16.º
Álex Márquez e Fabio Di Giannantonio fecharam pódio
O piloto italiano Marco Bezzecchi venceu, na tarde deste sábado, a corrida sprint do Grande Prémio de San Marino de MotoGP, marcada pela queda de Marc Márquez, quando o espanhol seguia na liderança.
Bezzecchi terminou no primeiro lugar, com o pódio a ser completado pelo espanhol Álex Marquez e pelo italiano Fabio Di Giannantonio, segundo e terceiro, respetivamente.
O português Miguel Oliveira, que partiu em 13.º, ficou na 16.ª posição, numa corrida sprint que, além de Marc Márquez – que caiu na última curva do circuito ao fim da sexta de 13 voltas – não foi terminada por Brad Binder, nem por Fabio Quartararo.
A corrida, que tem 27 voltas, está marcada para as 13 horas de domingo, no circuito Marco Simoncelli, em Misano.
