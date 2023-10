O piloto espanhol Jorge Martin (Ducati) venceu hoje o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, 17.ª prova da temporada, em que Miguel Oliveira (Aprilia) foi forçado a desistir devido a problemas técnicos.

O piloto natural de Almada, que partiu da 20.ª posição da grelha, recuperou duas posições logo na primeira volta, ascendendo ao 17.º posto na segunda.

No entanto, na sétima volta, Oliveira começou a perder tempo e baixou ao 21.º e último lugar, recebendo a bandeira preta que obriga os pilotos a abandonarem a corrida, devido a problemas técnicos na sua mota, que não estaria conforme os regulamentos.

Martin terminou as 26 voltas em 39.40,045 minutos, batendo o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por 0,253 segundos, com o sul-africano Brad Binder (KTM) relegado de segundo a terceiro por ter excedido os limites de pista na última volta.

Com estes resultados, Bagnaia soma 389 pontos, mais 13 do que Martin, quando faltam três corridas para o final do campeonato.