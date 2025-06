O piloto português Miguel Oliveira (Prima Pramac) terminou a corrida sprint do Grande Prémio dos Países Baixos na 12.ª posição, na tarde deste sábado, com Marc Márquez a vencer.

Miguel Oliveira conseguiu subir seis posições, depois de ter partido para a corrida sprint no 18.º lugar, posto do qual também parte para a corrida de domingo, agendada para as 13 horas. Foi o melhor piloto da Yamaha nesta corrida sprint.

O espanhol Marc Márquez, que largou da quarta posição, conseguiu triunfar na corrida sprint, marcada pelos abandonos madrugadores de Joan Mir e Raúl Fernández logo na primeira de 13 voltas, bem como pelo abandono, após queda, de Fabio Quartararo, a quatro voltas do final da corrida.

Em segundo lugar ficou o espanhol Álex Márquez, seguido do italiano Marco Bezzecchi. Os também italianos Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia ficaram nos quarto e quinto lugares, respetivamente.

Marc Márquez é líder do Mundial, com 282 pontos, à frente de Álex Márquez, segundo com 239. Miguel Oliveira é 22.º classificado no Mundial, com seis pontos.