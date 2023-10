O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi 12.º classificado no Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, este domingo, numa prova ganha pelo piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que recuperou a liderança do campeonato.

O piloto português, que saiu da 12.ª posição, sofreu um toque do sul-africano Brad Binder (KTM) quando seguia em oitavo, com 15 das 27 voltas por cumprir, num momento em que foi forçado a sair de pista e que dificultou as aspirações a um melhor resultado.

O luso terminou a 36,639 segundos do vencedor, Bagnaia, que venceu depois de ter partido da quinta linha da grelha, no 13.º lugar.

O espanhol Maverick Viñales (Aprilia) foi segundo, a 0,306 de Bagnaia. O francês Fabio Quartararo (Yamaha) foi terceiro, a 0,433 segundos.

A corrida ficou marcada pela queda de Jorge Martín (Ducati), quando liderava isolado com cerca de três segundos de vantagem, na 12.ª volta.

Bagnaia recuperou a liderança do campeonato, tendo agora 346 pontos 18 de vantagem sobre o piloto madrileno, que é segundo, com 326. O italiano Marco Bezzecchi (Ducati) é terceiro, com 283. Miguel Oliveira ocupa a 13.ª posição no Mundial, com 73 pontos.

Além de Martín, Johann Zarco (Ducati), Joan Mir (Honda), Augusto Fernández (KTM), Marc Márquez (Honda), Luca Marini (Ducati), e Pol Espargaro (KTM) não concluíram a prova.