O piloto espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) venceu este domingo a corrida do Grande Prémio da Argentina em MotoGP, a terceira prova do Mundial de velocidade, depois de protagonizar uma disputa pela vitória animada com o compatriota Jorge Martin (Ducati) nas 25 voltas ao circuito Termas de Río Hondo, em Santiago del Estero.

Espargaró, de 32 anos, conquista uma vitória história para a Aprilia, que não vencia uma corrida desde 2011, na categoria 125cc, por Maverick Vinãles. É mesmo a primeira na era MotoGP para a Aprilia e com este triunfo, Espargaró é também o novo líder do Mundial, destronando Enea Bastianini.

Logo na primeira curva, Jorge Martin assumiu a liderança que era à partida de Aleix Espargaró (Aprilia). Ao mesmo tempo, Miguel Oliveira, que partiu na 16.ª posição, conseguiu ganhar dois lugares e subiu a 14.º ao final da primeira volta e chegou a 12.º à 14.ª volta, fruto das quedas e consequentes abandonos de Johann Zarco (Ducati) na quinta volta e de Pol Espargaró (Honda) na volta número 11.

A nove voltas do fim (16/25), Miguel Oliveira acabou por voltar a 13.º, por troca com Enea Bastianini, não subindo nem descendo mais até final.

O piloto de Almada tinha abandonado no Qatar, na primeira corrida do Mundial, tendo ganho o GP da Indonésia, a segunda prova, há duas semanas.

Lá na frente, a disputa pela vitória animou à entrada para as oito últimas voltas, com Aleix Espargaró a passar por Jorge Martin duas vezes, nas voltas 17 e 19, perdendo depois posição para o espanhol da Ducati devido à travagem tardia.

À terceira, foi mesmo de vez, com Aleix Espargaró a não cometer o mesmo “pecado” na travagem, conseguindo aliar a velocidade da sua Aprilia ao equilíbrio na curva, para deixar o campeão mundial de Moto3 em 2018 para trás, repondo posições face à qualificação de sábado e ao início da corrida. Espargaró manteve mesmo a liderança até final e não conteve a emoção pelo triunfo histórico.

