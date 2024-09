O piloto espanhol Marc Márquez (Gresini Racing) venceu, este domingo, o Grande Prémio de Aragão em MotoGP, a 12.ª corrida do mundial de motociclismo de velocidade.

Num fim de semana de superioridade do espanhol, que já tinha garantido a “pole” e tinha arrecadado a sua primeira vitória numa corrida sprint, o piloto português Miguel Oliveira (Trackhouse) abandonou no final da primeira volta, após uma queda.

Miguel Oliveira, que arrancou da oitava posição, teve um belo início de corrida, subindo ao sexto lugar. Porém, o piloto luso, que foi 5.º classificado na sprint de sábado, perdeu a frente na curva 16 e abandonou a corrida ainda sem ter completado uma volta inteira.

Aparentemente, a queda não teve consequências físicas para o piloto português, que abandonou o local pelo próprio pé.

Quanto a Márquez, é o regresso às vitórias em corridas, mais de mil dias depois (1.043) do último triunfo, registado a 24 de outubro de 2021, no GP da Emilia Romagna, no circuito de Misano. É a sua primeira vitória com a Ducati, ao 12.º Grande Prémio.

O pódio ficou completo com Jorge Martín (Prima Pramac) e Pedro Acosta (GASGAS Tech 3).

A corrida começou animada, com Márquez a manter a liderança, Miguel Oliveira a subir duas posições e Bagnaia a protagonizar um péssimo arranque na luta pelos primeiros lugares, descendo de terceiro a sétimo.

Com Márquez a liderar e a ter o controlo da corrida desde início, os restantes lugares mais altos, dentro do top-5, foram sendo disputados por Jorge Martín, Álex Márquez (Gresini Racing), Pedro Acosta, Franco Morbidelli (Prima Pramac) e Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Já depois dos abandonos de Fabio Quartararo (Yamaha), devido a queda, bem como de Maverick Viñalez (Aprilia Racing), o grande duelo que terminou mal para os envolvidos aconteceu já dentro das cinco voltas finais, com Bagnaia e Álex Márquez a colidirem, depois de uma tentativa de ultrapassagem do italiano ao espanhol. O abandono de ambos acabou por beneficiar Martín e Acosta na disputa pelos lugares do pódio, com ambos a terminarem nos segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Contas feitas, Martín, que partiu para a corrida com 279 pontos, na liderança do campeonato, alarga ainda mais a diferença para Francesco Bagnaia. Martín tem agora 299 pontos, para 276 de Bagnaia, que com o abandono não pontuou. Marc Márquez somou 25 pontos com o triunfo deste domingo e é 3.º na classificação do mundial, agora com 229 pontos, mais um do que Enea Bastianini. Miguel Oliveira é 13.º, com 60 pontos.