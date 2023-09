Miguel Oliveira está a ter um fim de semana complicado. O piloto português da CryptoData RNF Aprilia foi apenas 19º na qualificação – passou a 18º depois da desistência de Álex Marquez – tendo melhorado um pouco na corrida de sprint, que terminou na 12ª posição.

No final da corrida curta de sábado, Miguel Oliveira reconheceu as dificuldades que a equipa está a passar.

«A situação é difícil e, certamente, não estamos com a performance que esperávamos. Existem curvas lentas em que é preciso recomeçar e isso não nos está a ajudar muito. Por alguma razão não estamos a conseguir ser competitivos», assumiu o piloto português.

As complicações para Miguel Oliveira não se resumiram ao fraco desempenho da mota no circuito indiano. «Tive de ceder uma posição porque me disseram que ultrapassei com bandeiras amarelas e também tive uma fuga de óleo, por isso hoje não foi fácil», explicou.

Apesar de tudo, Miguel Oliveira espera «ser competitivo e terminar nos pontos» na corrida principal do Grande Prémio da Índia. A prova começa às 11h00 deste domingo (hora portuguesa).