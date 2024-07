Miguel Oliveira terminou no terceiro lugar nos segundos treinos livres no Grande Prémio da Alemanha.

No circuito de Sachsenring, o piloto português já tinha conseguido o quarto melhor tempo na primeira sessão do dia e com este resultado garantiu a passagem direta à Q2 deste sábado.

Maverick Viñales (Aprilia) fez o melhor tempo, seguido do compatriota Jorge Martín (Prima Pramac Racing), que fechou a pouco mais de três décimas da liderança.

Seguem-se as sessões de qualificação para a corrida, assim como para a corrida sprint, que acontece também este sábado.

Veja os tempos completos desta segunda sessão:

