MotoGP: Miguel Oliveira é 14.º na última corrida em Portimão na categoria
Marco Bezzecchi, piloto italiano da Aprilia Racing, venceu o Grande Prémio de MotoGP de Portugal. Na penúltima corrida da temporada, que decorreu no Autódromo Internacional do Algarve, Miguel Oliveira (Prima Pramac) foi 14.º.
Miguel Oliveira foi homenageado antes da última corrida no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, onde o público luso aclamou muito o «falcão» em jeito de agradecimento. O piloto natural de Almada, recorde-se, vai rumar ao campeonato de Superbikes em 2026,
Alex Marquez (Gresini Racing), que venceu a corrida de sprint este sábado, ficou-se pelo segundo lugar. Já Marco Bezzecchi, que arrancou na pole position, teve um bom arranque e liderou a corrida até ao final. Pedro Acosta (Red Bull) fechou o pódio.
A corrida em pista lusa começou com agitação, logo com Franco Morbidelli (Pertamina Enduro) a cair na primeira volta na curva cinco. Pouco depois, Joan Mir (Honda) desistiu e Enea Bastianini (Red Bull) teve problemas técnicos mas conseguiu regressar.
Francesco Bagnaia (Ducati), quarto na classificação geral, teve mais um fim-de-semana para esquecer depois de cair na 11.ª de 25 voltas. O piloto italiano volta, portanto, a não pontuar e aumenta a distância para o terceiro lugar.
Já Miguel Oliveira arrancou a 19.º posição e conseguiu ganhar lugares para terminar no 14.º lugar. Assim, o piloto português conseguiu colecionar pontos na última corrida em Portimão.
No que toca à luta pelo pódio houve pouca emoção. Bezzecchi arrancou de posição privilegiada e liderou toda a corrida. Alex Marquez (segundo) e Pedro Acosta (terceiro) completaram o pódio nas respectivas posições durante toda a corrida. O italiano consegiu, portanto, a segunda vitória na temporada.
Mighty Marco! 👊— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 9, 2025
Bezzecchi conquers the rollercoaster! 🏆#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/N2Lql3ofsl
A próxima e última corrida da temporada de MotoGP decorre em Valência, no próximo fim-de-semana.