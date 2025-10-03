Miguel Oliveira (Yamaha) apurou-se diretamente para a Q2 do Grande Prémio da Indonésia, conseguindo um feito inédito para ele na presente temporada de MotoGP.

O piloto luso registou o nono melhor tempo na segunda sessão de treinos livres, liderada pelo italiano Marco Bezzecchi, assegurando assim a oportunidade de lutar pelos primeiros lugares da grelha de partida na qualificação, que está agendada para este sábado, às 4h15 (hora portuguesa). A corrida sprint terá lugar mais tarde, às 8h00.

A sessão ficou ainda marcada pela queda inesperada de Marc Márquez, já coroado heptacampeão mundial, que falhou a entrada direta na Q2 e terá de passar pela Q1 pela primeira vez em 2025.