MotoGP
Há 17 min
MotoGP: Miguel Oliveira garante acesso direto à Q2 pela primeira vez em 2025
Português foi nono na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Indonésia
RC
Português foi nono na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Indonésia
RC
Miguel Oliveira (Yamaha) apurou-se diretamente para a Q2 do Grande Prémio da Indonésia, conseguindo um feito inédito para ele na presente temporada de MotoGP.
O piloto luso registou o nono melhor tempo na segunda sessão de treinos livres, liderada pelo italiano Marco Bezzecchi, assegurando assim a oportunidade de lutar pelos primeiros lugares da grelha de partida na qualificação, que está agendada para este sábado, às 4h15 (hora portuguesa). A corrida sprint terá lugar mais tarde, às 8h00.
A sessão ficou ainda marcada pela queda inesperada de Marc Márquez, já coroado heptacampeão mundial, que falhou a entrada direta na Q2 e terá de passar pela Q1 pela primeira vez em 2025.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS