Miguel Oliveira foi oficializado esta quinta-feira como novo piloto da Yamaha Prima Pramac.

O português de 29 anos deixa a Trackhouse Racing e assina um contrato válido por duas temporadas com a nova equipa, conjunto satélite da Yamaha.

«É um grande privilégio para mim representar uma marca tão mítica no nosso desporto como a Yamaha. Ao longo destes anos e desde que cheguei, sempre olhei para as motas azuis com um grande entusiasmo», disse Oliveira, citado na nota.

Miguel Oliveira, refira-se, é o atual 13.º classificado do Mundial de MotoGP, com 60 pontos.

