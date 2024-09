Miguel Oliveira vai partir do 12.º lugar na corrida sprint do Grande Prémio de Emilia Romagna.

O piloto português da Trackhouse Racing garantiu presença na Q2 (onde correm os 12 mais rápidos, depois de ser segundo na Q1), mas aí foi o menos rápido, ao registar o tempo de 1:31,114 no circuito de Misano.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) garantiu a «pole position», com 1:30,031, à frente do compatriota Franco Morbidelli (1:30.932) e do espanhol Aleix Espargaró (1:31,037).

