O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi o mais rápido na quarta e última sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, antes da qualificação, com o tempo de 1.50,750 minutos, registado em cima do final da sessão.

Oliveira superou Jack Miller, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Joan Mir e Pol Espargaró, pilotos que rodaram no segundo 51, nesta quarta sessão de treinos no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão. Miguel foi mesmo o único a baixar ao segundo 50 nos derradeiros treinos.

Miguel Oliveira, que se qualificou diretamente para a Q2 na sequência dos resultados da terceira sessão, na qual também já tinha sido o mais rápido esta manhã, entra em ação na qualificação ao início desta tarde. A Q1 já teve início há pouco, pelas 14h10.

A corrida do Grande Prémio de Portugal em MotoGP está agendada para as 13 horas de domingo.