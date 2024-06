O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) vai sair do 11.º lugar na grelha de partida para o Grande Prémio de Itália, a sétima prova da época, sendo esta a melhor qualificação da temporada para o português até ao momento.

Miguel Oliveira, da Trackhouse Racing, registou o 11.º tempo da Q2, na manhã deste sábado, com 01:45.377 minutos. Vai sair da dita posição para a corrida sprint deste sábado (14h00) e para a corrida de domingo (13h00).

O espanhol Jorge Martín (Ducati) garantiu a “pole” no Circuito de Mugello, com o tempo de 01:44.504 minutos. A fechar a primeira linha da grelha surgem Francesco Bagnaia (Ducati, 01:44.547m) e Maverick Viñales (Aprilia, 01:44.687m).

