Miguel Oliveira terminou hoje na 18.ª posição na corrida ‘sprint’ do Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 18.ª ronda da temporada.

O piloto português da Aprilia, que largou da 19.ª posição, terminou as 10 voltas a 15,058 segundos do vencedor, o espanhol Alex Márquez (Ducati), que deixou o compatriota Jorge Martin (Ducati) na segunda posição, a 1,589 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 3,034 segundos.

Desta forma, Jorge Martin recuperou dois pontos ao líder do campeonato, ‘Pecco’ Bagnaia, colocando-se a 11 do primeiro lugar.

Bagnaia tem agora 396 pontos, mais 11 do que Jorge Martin.

Miguel Oliveira fez um mau arranque e terminou a primeira volta em 21.º, depois de ceder duas posições face ao lugar de partida. O piloto português foi recuperando ao longo das 10 voltas, fechando a corrida ‘sprint’ no 18.º lugar.

Miguel Oliveira mantém o 15.º lugar no campeonato, com 76 pontos.