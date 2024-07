O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou a corrida sprint do Grande Prémio da Alemanha no segundo lugar, na tarde deste sábado, dando o primeiro pódio de sempre à Trackhouse.

O piloto natural de Almada, que partiu da segunda posição da grelha fruto do resultado na qualificação, cortou a meta a 0,676 segundos do vencedor, o espanhol Jorge Martín (Ducati).

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi terceiro, a 1,311 segundos de Martín, numa corrida sprint que teve o melhor resultado de sempre nestas corridas para Miguel Oliveira. É mesmo o primeiro pódio do luso de 29 anos numa sprint.

Com estes resultados, Martín cimentou a liderança do Mundial. A vitória na sprint deu-lhe mais 12 pontos, tendo agora 212, mais 15 do que Bagnaia, bicampeão em título que somou sete com o 3.º lugar na sprint e tem agora 197.

Miguel Oliveira continua assim a ter um fim de semana em grande no circuito de Sachsenring. Somou mais nove pontos para a classificação geral, tendo agora 41. Subiu do 16.º ao 13.º lugar do Mundial.

A corrida disputa-se a partir das 13 horas de domingo (hora de Portugal Continental, 14h00 locais).