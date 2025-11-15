MotoGP: Miguel Oliveira termina em 17.º na corrida sprint do GP de Valência
O espanhol Álex Márquez venceu a prova pela segunda vez consecutiva
O espanhol Álex Márquez venceu a prova pela segunda vez consecutiva
Miguel Oliveira terminou em 17.ª a última corrida de sprint na carreira de MotoGP. Na 22.ª e última ronda da temporada, o Grande Prémio de Valência, o vencedor foi o espanhol Álex Márquez (Ducati), que também já havia vencido a mesma prova na última corrida, em Portugal.
O português (Yamaha) ficou a 15,597 segundos do vencedor, Alex Márquez. Pedro Acosta (KTM), segundo, ficou a 1,149 segundos do espanhol. Já Fábio DiGiannantonio (Ducati) fechou o pódio a 2,6373 segundos do líder.
Miguel Oliveira arrancou da 18.ª posição, mas nas primeiras curvas desceu ao 23.º. O piloto natural de Almada conseguiu ainda recuperar e terminou no 17.º posto.
Marco Bezzecchi (Aprilia), que arrancou na pole position, foi perdendo lugares e terminou na quinta posição. Já Márquez, que largou de segundo, foi o vencedor.
Nestas contas, Marc Márquez é já matematicamente campeão, com 545 pontos, seguido do irmão Alex Márquez, que tem 457. Bezzecchi é terceiro, com 328.
A corrida principal disputa-se este domingo. Miguel Oliveira irá correr pela última vez no MotoGP, ambicionando pontuar na despedida.
🤩 @alexmarquez73 takes the spoils in the last #TissotSprint of 2025 @37_pedroacosta and @FabioDiggia49 complete the podium 🥈🥉#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/KXLgUIGK0q— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2025