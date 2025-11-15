Miguel Oliveira terminou em 17.ª a última corrida de sprint na carreira de MotoGP.  Na 22.ª e última ronda da temporada, o Grande Prémio de Valência, o vencedor foi o espanhol Álex Márquez (Ducati), que também já havia vencido a mesma prova na última corrida, em Portugal.

O português (Yamaha) ficou a 15,597 segundos do vencedor, Alex Márquez. Pedro Acosta (KTM), segundo, ficou a 1,149 segundos do espanhol. Já Fábio DiGiannantonio (Ducati) fechou o pódio a 2,6373 segundos do líder. 

Miguel Oliveira arrancou da 18.ª posição, mas nas primeiras curvas desceu ao 23.º. O piloto natural de Almada conseguiu ainda recuperar e terminou no 17.º posto. 

Marco Bezzecchi (Aprilia), que arrancou na pole position, foi perdendo lugares e terminou na quinta posição. Já Márquez, que largou de segundo, foi o vencedor. 

Nestas contas, Marc Márquez é já matematicamente campeão, com 545 pontos, seguido do irmão Alex Márquez, que tem 457. Bezzecchi é terceiro, com 328.

A corrida principal disputa-se este domingo. Miguel Oliveira irá correr pela última vez no MotoGP, ambicionando pontuar na despedida. 

