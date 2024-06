O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) não terminou a corrida sprint do Grande Prémio de Itália, este sábado, no Circuito de Mugello, na sequência de um incidente com Fabio Quartararo (Yamaha), numa prova ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Na segunda de 11 voltas ao circuito, Miguel Oliveira e Quartararo ficaram pela gravilha, protagonizando os dois primeiros de cinco abandonos da corrida sprint. Mais tarde, Enea Bastianini (Ducati), Joan Mir (Honda) e Jorge Martín (Ducati) também abandonaram. No caso de Martín, atual líder do Mundial, quando seguia no 3.º lugar e atrás de Marc Márquez e Bagnaia.

A corrida terminou então com o triunfo do atual campeão do mundo, Bagnaia (19:30.251m), com o pódio a ficar completo com Marc Márquez (2.º, +1.469s) e Pedro Acosta (3.º, +4.147s). Acosta consegue mais um pódio no MotoGP, num dia em que ficou confirmada a sua promoção à equipa principal da KTM para 2025.

Nas contas do Mundial, após a corrida sprint, Jorge Martín mantém-se na liderança, com 155 pontos, mas viu Bagnaia encurtar distâncias: o italiano é 2.º, agora com 128 pontos, seguido de Marc Márquez, terceiro com 123. Miguel Oliveira mantém a 13.ª posição, com 29 pontos.

No domingo, disputa-se a corrida principal, com 23 voltas ao circuito de Mugello, a partir das 13 horas.