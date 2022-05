O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), Jorge Viegas, revelou esta quinta-feira que espera entregar o prémio de vencedor da corrida a Miguel Oliveira no Mugello, a propósito do Grande Prémio de Itália de MotoGP.

O dirigente português reconheceu que a época não está a correr de feição ao piloto da KTM, mas lembrou que Oliveira conhece bem o circuito do Mugello e que a chuva pode jogar a seu favor.

«Ele tem capacidade, mas para se chegar a campeão do mundo, que é o que desejamos, é preciso uma conjugação de fatores enorme, que o piloto esteja em forma, que não tenha acidentes que lhe roubem pontos e, sobretudo, ter uma mota para ganhar. O Miguel, este ano, tem tido algum azar, e por outro lado, a mota não tem estado à altura do talento dele», começou por dizer, citado pela Lusa.

«O Miguel tem de fazer pela vida, quando se está no circuito não há ninguém para ajudar, é ele e a mota, portanto tem de tomar as melhores opções. Agora, em Mugelo, onde já ganhou noutras categorias, e parece que vai estar a chover, e ele se calhar ganha – ele é dos melhores pilotos em pisos molhados -, se calhar vou entregar-lhe o prémio no domingo», prosseguiu.

Viegas disse ainda que Miguel Oliveira está numa «encruzilhada»: «Continuo a dizer que o Miguel é um dos melhores pilotos do mundo, salvo erro é um dos cinco do MotoGP que já venceram quatro corridas, e não é por acaso. Acho que ele está numa encruzilhada da carreira dele, tem de tomar uma opção, porque não assinou o contrato com a KTM até agora, tem o contrato para assinar há já algum tempo, por isso, ou assina pela KTM ou tenta encontrar outra equipa, mas eu não sei mesmo o que pretende, nem se já decidiu.»