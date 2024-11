Termina a temporada de 2024 de MotoGP, os pilotos regressaram à pista de Barcelona para os habituais testes de fim de época, já com as equipas que constituem a grelha da nova época.

Depois de ter regressado ao ativo no último fim de semana, Miguel Oliveira estreou-se na Pramac Racing, equipa que este domingo festejou o título de campeão do mundo de Jorge Martín. Ora, a verdade é que a mota deixou de ser Ducati e o piloto português completou 60 voltas ao circuito com a nova Yamaha M1, fechando na 17.ª posição.

O melhor tempo da sessão pertenceu a Alex Márquez (1m38.803s), sendo que Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia terminaram a meio segundo e completaram o «top-3».

A nova temporada de MotoGP arranca com os testes de Sepang, na Malásia, entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2025.