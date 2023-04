Ainda a recuperar da lesão sofrida em Portimão, Marc Márquez vai falhar o Grande Prémio de Espanha de MotoGP. Depois do anúncio oficial na última quarta-feira, o piloto da Honda abordou, em conferência de imprensa, o choque que teve com Miguel Oliveira em Portimão, acidente que retirou ambos do Grande Prémio de Portugal.



«Honestamente, o tema da sanção é secundário, o fundamental é recuperar. Cometi um erro em Portimão e aceitei a sanção. Decidiram mudar a sanção uns dias depois, sem se saber porquê e a equipa decidiu recorrer, mas eu não estava para isso naquele momento. Tinha acabado de ser operado e iria perder três corridas porque precisava de seis a oito semanas para recuperar. Acredito que a pior sanção para um piloto é estar lesionado e perder três corridas. Isto serve de aprendizagem. Ninguém quer criar situações que coloquem todos em perigo e lesionar-se», referiu o espanhol.



«Os toques são coisas que aconteceram, acontecem e vão acontecer. Oxalá aconteçam o menos possível, mas os maiores da história já viveram situações como esta. Todos vão ao limite com mais ou menos experiência. Ninguém quer cair ou fazer cair outro piloto, mas são coisas que acontecem. (...) O motociclismo é assim e quem não entender é porque não viu muitas corridas na vida», acrescentou.



Marc Márquez explicou ainda que «três médicos diferentes» disseram-lhe que seria «uma loucura correr» em Espanha e portanto, decidiu não participar na prova.



«Os médicos avisaram-me que se me lesionasse novamente poderia agravar a lesão. Foi operado com sucesso, mas se me lesionasse outra vez podia ser o fim da minha carreira porque é um dedo muito importante. Foi uma decisão fácil de tomar», esclareceu.



O oito vezes campeão mundial perde a corrida em Jerez depois de não ter participado no Grande Prémio da Argentina e no Grande Prémio das Américas. O Grande Prémio de Espanha, a quarta prova do Mundial de MotoGP, realiza-se este fim de semana.