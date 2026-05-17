Álex Márquez vai ser operado, mas descansa fãs: «Está tudo controlado!»
Piloto espanhol sofreu um acidente violento durante o Grande Prémio de Barcelona
Piloto espanhol sofreu um acidente violento durante o Grande Prémio de Barcelona
Protagonista de um acidente aparatoso, este domingo, que obrigou à interrupção do Grande Prémio de Barcelona no MotoGP, Álex Márquez descansou os fãs com uma publicação nas redes sociais em que garante: «Está tudo controlado!!»
Na 12.ª volta da corrida catalã, o piloto da BK8 Gresini Racing embateu com violência na moto de Pedro Acosta [Red Bull KTM Factory Racing], que perdeu velocidade repentinamente devido a um problema mecânico.
Do acidente resultaram fraturas na sétima vértebra cervical da coluna e na clavícula direita de Álex Márquez, que o vão obrigar a submeter-se a uma operação ainda neste domingo.
«É tempo de ir para o bloco operatório esta noite, mas não podia estar em melhores mãos. Muito obrigado a todos pela preocupação e pelas mensagens de carinho que tenho recebido», partilhou o piloto espanhol, nas redes sociais.
Todo controlado!!— Alex Márquez (@alexmarquez73) May 17, 2026
Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos.
Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo 💙 pic.twitter.com/tY15py29Eq
No sábado, Álex Márquez tinha vencido a corrida Sprint em Barcelona, e este domingo lutava taco a taco com Pedro Acosta pela liderança do Grande Prémio no momento do acidente.
A corrida foi ganha pelo italiano Fabio Di Giannantonio [Pertamina Enduro VR46 Racing Team].
De recordar que o irmão de Álex, Marc Márquez [Ducati Lenovo Team], que é o campeão em título do MotoGP, falhou o Grande Prémio de Barcelona devido a uma lesão no pé direito, depois de ter caído na corrida Sprint em Le Mans, França.