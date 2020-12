Marc Márquez, piloto espanhol oito vezes campeão do Mundo (seis delas na categoria rainha do MotoGP), voltou a ser operado úmero direito.

Em comunicado, a Honda informa que a recuperação de Márquez não estava a ter os efeitos desejados, razão pela decidiu avançar-se para novo procedimento cirúrgico, que consistiu na remoção da placa colocada anteriormente por uma nova e a adição de um osso da zona da pelvis no local.

Marc Márquez, adversário de Miguel Oliveira no MotoGP, está afastado da competição desde julho deste ano, quando sofreu uma queda no Grande Prémio de Espanha, em Jérez de la Frontera. Foi operado dois dias depois, tendo regressado à sala de operações em agosto depois de ter danificado, num acidente doméstico, a placa colocada no úmero direito.

A Honda não especificou o tempo de paragem do motociclista espanhol de 27 anos que nesta temporada não pôde defender o título conquistado em 2019 pela sexta vez, quarta consecutiva.