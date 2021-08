Valentino Rossi, um dos mais mediáticos pilotos do MotoGP, conhecido por Il Dottore, vestiu-se de médico, com uma bata branca e um estetoscópio, para fazer um anúncio com pompa e circunstância.

«Após uma atenciosa visita, podemos anunciar que Franci está grávida! Estamos à espera de uma rapariga», publicou o mediático piloto italiano nas redes sociais.

Valentino Rossi, que conquistou sete títulos no escalão principal de MotoGP, o último dos quais em 2009, anunciou, no início da temporada, que se vai retirar no final do ano.