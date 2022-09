A Índia vai receber pela primeira vez o campeonato do mundo de MotoGP em 2023, anunciou esta sexta-feira o promotor da competição, a Dorna.

A prova em solo índio vai decorrer no circuito internacional de Buddh, perto de Nova Deli, que já acolheu em três ocasiões corridas de Fórmula 1, entre 2011 e 2013.

«Temos muitos entusiastas na Índia e estamos empenhados em levar este desporto à Índia que é também um 'mercado chave' para a indústria dos motociclos», afirmou o responsável da Dorna, Carmelo Ezpelete, citado pela Lusa.

«Trata-se de um dia histórico para o desporto e uma homenagem (no quadro) das celebrações do 75.º aniversário da Índia", disse por sua vez Anurag Thakur, ministro do Desporto do governo de Nova Deli, através de um comunicado.