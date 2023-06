Miguel Oliveira viu a sua prestação nos treinos livres para o Grande Prémio de Itália de MotoGP limitada pelas dores que ainda sente no ombro esquerdo, após queda sofrida, há quase seis semanas, no GP de Espanha.

Em declarações difundidas pela equipa da Aprilia, o piloto português explicou que esta sexta-feira foi «um dia misto», em que regressou à competição com o 20.º lugar no somatório dos tempos das primeiras duas sessões de treinos livres para esta sexta prova da temporada.

«Sabia que não podia esperar muito, cinco semanas depois da lesão que sofri no ombro. No entanto, fui bastante competitivo, considerando que durante o dia, com todas as voltas rápidas que fiz e com pneus usados, terminar a um segundo dos da frente é um grande passo para mim», sublinhou Oliveira.

Ainda assim, Miguel Oliveira admite que esta posição «não é aquela» em que quer estar, mas «esta é a realidade atual» é precisa de se «adaptar».

O piloto português terá de passar, este sábado de manhã, pela primeira fase da qualificação, a Q1, para depois tentar um lugar na Q2, que agrupa os dez mais rápidos desta sexta-feira e os dois melhores da Q1.

O dia ficou ainda marcado pelas quedas dos espanhóis Aleix Espargaró (Aprilia), de manhã, e de Joan Mir (Honda), à tarde.

Aleix Espargaró, que já chegou a esta prova lesionado no calcanhar direito após uma queda quando treinava de bicicleta, teve mesmo de ser infiltrado para participar na segunda sessão de treinos livres.

No sábado, disputa-se a terceira sessão de treinos livres e as duas fases da qualificação, antes da corrida sprint, prevista para as 14h00.