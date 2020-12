Miguel Oliveira vai deixar saudades na KTM Tech 3, equipa que representou nas duas primeiras épocas que viveu no Moto GP.

Além de ter conseguido as primeiras vitórias da história da equipa, o piloto português construiu uma relação próxima com o staff, algo que admitiu várias vezes ao longo da época.

Miguel Oliveira vai representar a equipa oficial da KTM na próxima época e na despedida da Tech 3, além de uma vitória incontestada no GP de Portugal, o piloto de Almada ofereceu a todo o staff um presente personalizado.

Segundo relata o site francês paddock-gp, Miguel Oliveira presentou todos os funcionários da equipa com um relógio personalizado, com o nome e um agradecimento pelas duas épocas juntas, com todos os relógios a terem também impressa a assinatura de Miguel Oliveira, conforme pode ver na galeria associada a este artigo.