Miguel Oliveira, depois de assumir um compromisso com a equipa satélite da Aprillia para a próxima época, comprometeu-se em procurar aumentar o seu registo de vitórias no Mundial de MotoGP pela KTM. A equipa austríaca também expressou a ambição de escrever um «fim memorável» com o piloto português até ao final da corrente temporada.

Em Almada, o ainda piloto da KTM recordou o seu passado vitorioso na equipa, com a qual deu «o maior passo» da sua carreira, «a transição para a categoria rainha do MotoGP», e reafirmou empenho total até à última corrida da temporada.

«Juntos conquistámos 37 pódios, dos quais 14 são vitórias, por isso é um percurso do qual me orgulho bastante. Ainda com corridas por terminar nesta época, acredito que esse número ainda pode ser aumentado. Essa é a nossa esperança até à última volta do Grande Prémio de Valência», frisou o piloto.

Nesse sentido, assumiu que «o empenho» na sua atual equipa até ao final da época «é garantidamente cem por cento», apesar de já não ir testar coisas com vista ao futuro no próximo fim de semana, em Misano, uma vez que «a colaboração técnica irá terminar» entre as partes.

«Tudo o que puder aproveitar para este ano, vou aproveitar. E é nessa ótica de explorar o meu potencial e o potencial da minha equipa até ao final da última volta, em Valência. O futuro não está, obviamente, comprometido por tomarmos caminhos diferentes no final desta época», garantiu o futuro piloto da RNF.

Por isso, apesar de reconhecer «esperança» no futuro ao serviço da RNF, disse estar «ansioso por viajar para Itália» na quarta-feira, onde se disputa o GP San Marino no fim de semana. «Há muitos passos para dar ainda até lá chegarmos. Obviamente que, pensar no futuro, pensamos sempre de forma positiva, com bastante esperança e vontade de que ele chegue, mas ao mesmo tempo cientes de que o presente é o mais importante neste momento», vincou.

Ainda assim, Oliveira assumiu que a KTM lhe ofereceu um lugar na Tech3, «que na altura não era intitulado como lugar da GasGas Factory Racing Team» e que foi «nessa altura» que percebeu que «poderia reconsiderar o seu futuro» no Mundial de velocidade.

A Ducati, nomeadamente através de um lugar «na Gresini e não noutra equipa», também foi uma hipótese colocada «em cima da mesa», mas o piloto explicou que «os timings não era os certos».

KTM agradece contributo de Miguel Oliveira

A equipa oficial KTM considerou, entretanto, «um privilégio» ter trabalhado com Miguel Oliveira, assinalando que ainda terão oportunidade de escrever «um fim memorável» no Mundial de MotoGP.

«Queremos desejar o melhor para o seu futuro no MotoGP. Foi um privilégio ter partilhado tantos momentos juntos e esperamos ter muitos mais durante o resto da época. Obrigado, Miguel. Terás sempre um lugar especial na nossa história», indica a conta oficial da equipa na rede social Twitter.

O piloto natural de Almada termina contrato no final da temporada com o construtor austríaco, ao serviço do qual se estreou em MotoGP, em 2019, na Tech3, tendo rumado à equipa de fábrica em 2021.

Atual 10.º da classificação de pilotos, com 85 pontos, menos 115 do que o francês Fabio Quartararo, líder e campeão do mundo, Miguel Oliveira conta quatro vitórias na categoria rainha, com os triunfos em Portimão e na Estíria, em 2020, em Barcelona, no ano passado, e na Indonésia, na presente temporada.

Na KTM, Miguel Oliveira vai ser substituído pelo australiano Jack Miller, que se junta ao sul-africano Brad Binder.