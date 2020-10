Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se no oitavo lugar para o Grande Prémio de Teruel de MotoGP, em Espanha, 11.ª prova da temporada.



O piloto de Almeida fez o seu melhor tempo em 1.47,509 minutos, ficando a 627 milésimos de segundo do mais rápido, o japonês Takaaki Nakagami (Honda).



Após dez corridas realizadas, Miguel Oliveira é o décimo classificado do Mundial de MotoGP, com 69 pontos.



«Estou contente com a qualificação. Senti-me mais competitivo do que no fim de semana anterior. Sinto-me bem, sinto-me competitivo, mesmo para o ritmo de corrida e isso dá-me motivação para amanhã podermos fazer uma boa corrida», disse o piloto da Tech3, após a qualificação.



Top 10 da qualificação:



1. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) – 1:46.882

2. Franco Morbidelli (Petronas Sprinta Racing) + 0.063

3. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.273

4. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.359

5. Johann Zarco (Esponsorama Racing) + 0.415

6. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) + 0.444

7. Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) + 0.495

8. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) + 0.627

9. Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.637

10. Alex Marquez (Repsol Honda Team) + 0.721